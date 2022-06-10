Ніно Катамадзе завжди підтримувала Україну

У Львові 12 червня відбудеться благодійний ярмарок та онлайн-аукціон. Львівська філармонія та оркестр «INSO-Львів» на площі Маланюка запрошує львів’ян придбати солодощі та почути живу музику. Спеціальною гостею ярмарку буде відома грузинська джазова співачка Ніно Катамадзе. Також можна буде почути Академічний симфонічний оркестр «INSO-Львів», Духову капелу симфонічного оркестру Львівської національної філармонії та «ДжАЗОВий загін» (Тарас Кушнірук, Яків Цвітінський, Вадим Самосюк, Сергій Федорчук, Влад Грудніцький).

Також організатори запрошують усіх долучитися до онлайн-аукціону. Лоти аукціону, серед яких зустрічі з відомими людьми, майстерки, іграшки, прикраси, твори мистецтва, розміщені на сторінці «INSO-Львів» з 10 червня.

«Львівська філармонія стала осередком гуманітарної допомоги, і неодноразово вже довела, що культура не буває поза політикою. Нашим великим колективом, ми створили ініціативу ярмарку та аукціону для збору коштів на потреби нашої рідної львівської 80-ої ОМДШБ. Наша мета – зібрати кошти на 4 авто та термовізійні дрони», – розповіла керівниця правління «INSO-Lviv» Іоланта Пришляк.

Усі зібрані кошти з ярмарки та онлайн-аукціону будуть передані на потреби ЗСУ.