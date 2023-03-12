Грузинський боєць заявив, що проти війни, яку в мирній Україні розв'язала ворожа Росія

Грузинський боєць Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Мераб Двалішвілі здобув розгромну перемогу над росіянином Петром Яном. Зустріч у найлегшій вазі на турнірі змішаних єдиноборств UFC Fight Night 221 у Лас-Вегасі завершилася одноголосним рішенням суддів.

Відразу після свого успіху Двалішвілі звернувся до своїх співвітчизників, подякувавши їм за підтримку.

«Я так пишаюся, дякую всім грузинам, хто приїхав сюди, хто дивиться мене по всьому світу. Нас тільки п'ять мільйонів, але ми такі сильні! Я пишаюся тим, що представляю мою країну. І я проти війни. Слава Україні! Слава Грузії! Слава свободі! Нам потрібна лише свобода. Ні війні! Будь ласка, зупиніть війну», – сказав Двалішвілі.

Merab Dvalishvili: 'Glory to Ukraine, Glory to Georgia' pic.twitter.com/wfUHEHjT0O — XcellentMMA (@XcellentMMA) March 12, 2023

Merab Dvalishvili takes down Petr Yan via unanimous decision #UFCVegas71 pic.twitter.com/GgurbS26ep — betr ️Combat (@betrcombat) March 12, 2023

Мераб Двалішвілі дебютував в ММА у 2014 році. Станом на березень 2023 року посідає 3-тє місце у рейтингу UFC, зазначає «Спорт 24».