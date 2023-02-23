Генеральна асамблея ООН на надзвичайній спеціальній сесії у четвер, 23 лютого, проголосувала за резолюцію «Принципи Статуту Організації Об’єднаних Націй, що лежать в основі досягнення всеосяжного, справедливого і міцного миру в Україні».

Цю резолюцію запропонувала Україна. У ній вона закликає Росію зупинити бойові дії та вивести свої війська з України, а також закріплює основні положення «формули миру», яку запропонував президент України Володимир Зеленський.

«За» проголосували – 141 держава, «проти» – 7, утрималися – 32.

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Крім Росії, «проти» виступили Білорусь, Північна Корея, Еритрея, Малі, Нікарагуа, Сирія.

Серед тих, хто утримався – Китай, Індія, Пакистан, Куба, Іран, Казахстан, Вірменія, ПАР.

Водночас Генасамблея ООН відкинула дві поправки Білорусі, у яких засуджувалися заяви іноземних лідерів щодо «Мінських угод» та закликалося припинити військову допомогу Україні.

На результати голосування відреагували в Офісі президента. Зокрема, голова ОП Андрій Єрмак назвав результати голосування перемогою.

«Маємо перемогу. Генасамблея ООН ухвалила запропоновану Україною резолюцію до роковин російського вторгнення. Вона закликає РФ зупинити бойові дії та вивести свої війська з України, а також закріплює основні положення української Формули миру Президента Володимира Зеленського. Серед тих, хто нас підтримав, - провідні держави Близького Сходу… Дуже вдячний всім, хто в річницю неспровокованої російської агресії виступив на боці України. Таких держав – 141. Світ розуміє, на чийому боці правда», – написав він у Telegram.

Зауважимо, раніше сьогодні глава МЗС Дмитро Кулеба повідомляв, що росіяни робили все можливе, щоб зірвати голосування в ООН, але українські дипломати працювали з кожною країною, незалежно від її впливу на міжнародній арені.