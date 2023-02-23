Володимир Зеленський вважає, що Росія в такому випадку тиснутиме на Європу

Президент України Володимир Зеленський заявив, що тиск на Україну із пропозицією розпочати мирні переговори не має сенсу. Про це глава держави заявив під час прес-конференції з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом, пише «Радіо Свобода».

«Тиск на нас був більшим до війни. А після початку вторгнення всім зрозуміло, що Росія – не держава, а терористична організація, яка прийшла вбивати та захоплювати території. Усі зрозуміли, що стоїть питання про знищення України та всього українського», – зазначив президент.

За його словами, «тиснути на нас неможливо».

«Чи хтось хоче? Так. Але ці люди менше говорять вголос – і це прекрасно. Вони більше розуміють, із ким вони раніше мали діалог. З людьми, які збираються йти далі… У них є бажання, у їхньому розумінні, своє..Недавні виступи військово-політичного керівництва РФ – знову порушується тема історичних кордонів. Це просто сигнали про те, що вони хочуть захопити й шукають виправдання цим захопленням…Немає сенсу тиснути на Україну. Тому що інакше Росія прийде в Європу тиснути на Європу», – сказав Зеленський.

Зазначимо, що Україна наполягає, що єдиний шлях до «справжніх мирних переговорів» лежить через українську перемогу на полі бою. Для цього Україна потребує військової підтримки Заходу.