Грузинський телеканал наполягає на автентичності оприлюденої «заяви Порошенка до ФСБ Росії»

Керівник інформаційної служби грузинської телекомпанії «Руставі-2» Нодар Меладзе

Керівник інформаційної служби грузинської телекомпанії «Руставі-2» Нодар Меладзе повідомив «Радіо Свобода», що не має сумнівів у справжності документа про звернення Петра Порошенка до ФСБ. Про це він заявив після того, як прес-служба президента України назвала «підробкою і фейком» текст заяви Петра Порошенка, нібито написаної до ФСБ Росії у 2007 році.

Меладзе сказав, що фото заяви Порошенка до ФСБ про відмову «мати щось спільне з антиросійською діяльністю» грузинській телекомпанії надало «конфіденційне джерело». «Ми не зобов’язані називати джерело, яке надало нам цю інформацію і документацію», – наголосив він.

Керівник інформаційної служби уточнив, що в розпорядженні «Руставі-2» є не оригінал «заяви» Порошенка, а фотокопія документа.

Нагадаємо, у ніч на неділю, 14 січня, прес-служба президента України Петра Порошенка спростувала поширені через ЗМІ у Грузії його нібито «заяви до Федеральної служби безпеки Росії» і закликала медіа, які поширили це, вибачитися.

Грузинський телеканал «Руставі-2», нині опозиційний, іще з часів президентства у Грузії Міхеїла Саакашвілі відомий своєю прихильністю до цього діяча. У листопаді 2017 року з України видворили, серед групи інших громадян Грузії, також кореспондента «Руставі-2» Тамаза Шавшишвілі. Перед тим йому скасували посвідку на тимчасове проживання в Україні на підставі пункту нормативного акту про те, що «дії іноземця та особи без громадянства загрожують національній безпеці, громадському порядку, здоров’ю, захисту прав і законних інтересів громадян України та інших осіб, що проживають в Україні».