Оприлюднені грузинськими ЗМІ «документи» від імені Порошенка є підробкою ФСБ, - заява АП

СуспільствоРоман Ганкевич, сьогодні, 08:0536504

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Оприлюднені грузинськими ЗМІ «документи» від імені Порошенка є підробкою ФСБ, - заява АП
фото Адміністрації президента
В Адміністрації президента вказали на неточності в показаннях на грузинському телеканалі документах

Оприлюднені телеканалом «Руставі-2» заяви до ФСБ РФ, написані нібито Петром Порошенком, є підробкою. Про це заявили у прес-службі Адміністрації Президента.

«Оприлюднені так звані «документи» від імені Петра Порошенка є низькопробною підробкою та фейком, виготовленим і закинутим телекомпанії Руставі-2 спецслужбою Росії», - йдеться у заяві.

У прес-службі зазначили, що у 2007 році син Порошенка Олексій не був одружений. «Найкрасномовніше про провал ФСБ свідчить факт, який легко перевірити. Олексій Порошенко одружився у Києві у вересні 2013 року, тому у старшого сина Петра Порошенка у 2007 році не було дружини», - пояснили в АП.

Як зазначають, грузинський телеканал «Руставі-2» опублікував копії звернень президента Петра Порошенка до ФСБ, де він нібито обіцяє не діяти проти інтересів Росії. Ці папери нібито були написані тоді ще народним депутатом Порошенком 3 лютого 2007 року, коли його не пустили у Росію. На одній зі сторінок опублікованих «документів» вказується, що нібито Порошенко хоче в'їхати в РФ, оскільки він «в інтересах Росії» залучає великі інвестиції, а у Санкт-Петербурзі проживають батьки дружини його старшого сина Олексія.

Прес-служба Адміністрації Президента також звернулася до ЗМІ з проханням не поширювати фейкову інформацію. «А з боку медіа, які поширили неперевірену інформацію, зокрема «Українська правда» і Newsone, розраховуємо на публічне вибачення», - йдеться в повідомленні.

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