У Грузії посилили карантинні обмеження, які діятимуть з 28 листопада по 31 січня включно. Про це повідомляє «Грузія Online».

Зокрема, відсьогодні у Грузії закрилися магазини, ринки, ресторани, фітнес-центри і басейни, а громадський і міжміський транспорт призупиняє роботу.

Окремі обмеження запровадять для гірськолижних курортів (Бакуріані, Гудаурі, Годердзі і Местіа). Там, окрім стандартних обмежень, роботу готелів буде дозволено тільки для облаштування спеціальних карантинних зон.

Крім того, у країні вводиться комендантська година з 21:00 до 05:00 – в цей час громадянам заборонено пересуватися вулицями як пішки, так і на транспортному засобі, а також перебувати у громадських місцях.

Однак напередодні Нового року і Різдва комендантську годину буде знято. Також на свята дозволять відкрити ринки та ТРЦ.

За даними порталу Worldometer, на сьогодні у Грузії зареєстровано 127 942 випадки коронавірусу, зокрема 1 195 летальних випадків.