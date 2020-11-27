У Молдові з 30 листопада по 15 січня введуть надзвичайний стан в охороні здоров’я через коронавірус. Відповідне рішення було прийнято на засідання Національної надзвичайної комісії громадського здоров'я, повідомляє Newsmaker.

Таким чином з суботи, 28 листопада, в Молдові заборонять роботу нічних клубів й караоке. З понеділка, 30 листопада обмежать графік роботи барів, ресторанів й кафе в нічний час. З 22:00 до 7:00 вони зможуть працювати тільки в режимі доставки.

В країні заборонять проводити спортивні змагання, наукові конференції та олімпіади. Будуть закриті театри, кінотеатри, концертні зали та будинки культури.

Крім того влада рекомендувала компаніям й держструктурам по можливості перевести співробітників на віддалену роботу. Залишається в силі заборона збиратися в громадських місцях групами більше трьох осіб. А люди старше 63 років можуть виходити з дому тільки в разі гострої необхідності.

Зазначимо, що станом на п'ятницю, 27 листопада, в Молдові підтвердили понад 100 тис. випадків коронавірусу, понад 2 тис. людей – померли.

Як інформував ZAXID.NET, Кабінет міністрів України розглядає можливість запровадити в Україні локдаун на новорічно-різдвяні свята. За словами прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, наразі про введення жорсткого карантину не йдеться, але в уряді розуміють, що новорічно-різдвяні свята посилять контакти між людьми, що може призвести до зростання захворюваності й посилення навантаження на медичну систему.