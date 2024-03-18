Частина зібраних коштів з благодійних концертів пішла на партію дронів для спецпризначенців

Музичний гурт «Курган & Agregat» придбав та передав спецпідрозділу ГУР 175 ударних дронів, гроші на які музиканти зібрали під час всеукраїнського туру. Під час відвідин 19 міст України гурт зібрав 12 млн грн, повідомили у понеділок, 18 березня, у прес-службі ГУР.

Музиканти з Харківщини спільно з організатором SIVAK. Concert agency оголосили про перший за два роки тур Україною. У планах гурту – відвідати 22 українських міста та передати 100% виручених коштів на ЗСУ.

«Тур, у межах якого планують дати концерти у 22 містах України, ще триває. Наразі артисти уже відвідали 19 міст та зібрали 12 млн гривень. Наразі частина зібраних грошей уже пішла на закупівлю дронів-камікадзе для спецпідрозділу Тимура ГУР МО України», – повідомили у прес-службі ГУР.

Зазначається, що ще частина виручених грошей витратять для обладнання військовослужбовців спецпідрозділу «Кракен». Крім того, кошти передадуть на посилення інших підрозділів, проте яких, у ГУР не уточнили.

Тур «Курган & Agregat» стартував у лютому 2024 року. На момент публікації гурт виступив у Києві, Львові та інших містах. Музиканти ще проведуть благодійні концерти у Харкові, Черкасах та Кривому Розі. Під час концертів музиканти проводять аукціони.

Зазначимо, гурт стабільно підтримує ЗСУ – члени «Курган & Agregat» займаються волонтерством та допомагають військовим з початку повномасштабного вторгнення.