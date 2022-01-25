Рок-гурт Måneskin став переможцем «Євробачення-2021»

Італійський рок-гурт Måneskin, що став переможцем «Євробачення-2021» скасував свої концерти у рамках європейського туру через коронавірус. Тур відклали на невідомий термін. Про це гурт повідомив на своїх офіційних сторінках у соцмережах 24 січня.

У рамках туру гурт Måneskin мав запланований на 7 березня концерт у Києві. Більшість квитків на їхній концерт розкупили менш як за добу, середня вартість квитка становила близько 4 тис. грн.

Наразі тур перенесли на невідомий термін, учасники гурту Måneskin пообіцяли повідомили нові дати виступів до 1 березня. Причиною перенесення туру називають погіршення ситуації з захворюваністю на коронавірус.

Нагадаємо, що під час нової хвилі штаму коронавірусу «Омікрон» МОЗ прогнозує по 60 тис. нових випадків захворюваності в Україні щодня. Пікові показники захворюваності прогнозують на 20 – 25 лютого.