Аби мінімізувати час будівництва, архітектори використали в дизайні фасадні модулі

Архітектурні бюро Zaha Hadid Architects та Leigh & Orange спроектували для Гонконгського університету науки і технологій студентські гуртожитки з прогулянковими доріжками на даху, які мають стати основними маршрутами для руху студентів.

Як пише Dezeen, майбутній комплекс матиме шестикутну форму та площу 35,5 тис. м кв. Він буде складатися із низки блоків висотою 6-8 поверхів, у яких розмістять півтори тисячі студентів. Гуртожитки збудують на схилі, який має до 25 м різниці у висоті.

«Лінію даху будівлі розробили як основний маршрут циркуляції студентів та співробітників університету, вона включає затінені відкриті майданчики для відпочинку, що мають допомогти побудувати міцнішу культуру між кампусами», – пояснюють архітектори.

Аби мінімізувати витрати і час на будівництво, архітектурні бюро використали в дизайні фасадні модулі. Вони будуть облицьовані різними кольорами керамічної плитки, включатимуть ізоляцію та сонячне затінення над вікнами для максимального теплового комфорту.

Усередині гуртожитків будуть три різні типи розміщення для спільного проживання з різною кількістю кімнат, ванних та інших приміщень. Зокрема, так званий Лінійний кластер буде найменшим типом житлового приміщення зі спальнями для 18 студентів та спільними кімнатами і кухнями відкритого планування. Y-кластер вміщатиме 27 студентів і матиме навчальні зони, вітальні та кухні, V-кластер буде розрахований на 36 студентів і матиме двоповерхові житлові зони, робочі кімнати і їдальні-кухні.

У проекті також заплановані чотири внутрішні дворики із дзен-садом та так званими оздоровчими територіями, де можна буде займатися спортом, фермерством і влаштовувати пікніки. Ландшафтний дизайн спрямований на підтримку здорового способу життя та створення активного простору для соціальної взаємодії.

На важкодоступних частинах даху розмістять фотоелектричні панелі, у комплексі функціонуватиме централізована система опалення, вентиляції та кондиціонування, що працюватиме на основі інтелектуальної системи управління будівлею. Завершити будівництво планують у 2023 році.