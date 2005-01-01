Гвардійці військової частини у Львові відзначили 4-ту річницю української Нацгвардії

Майже сотню солдатів нагородили грамотами та подяками

СуспільствоЮлія Девда, 23 березня, 15:17 3750

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Напередодні річниці із дня створення Національної гвардії України у львівській військовій частині, що розташована на вулиці Стрийській, 146, влаштували урочисті заходи. Майже сотню найкращих військових, які служать у лавах цього формування, представники місцевого самоврядування та Генеральних консульств Польщі і Чехії нагородили грамотами та подяками за сумлінне виконання обов'язків.

Стрілець Олександр Загинайло, який вже два роки є солдатом Нацгвардії, отримав подяку за сумлінне виконання обов'язків. «Ми забезпечували порядок на мітингах, футбольних матчах та «Євробаченні-2017». Особисто двічі виконував завдання в зоні антитерористичної операції. Скажу, що в Національній гвардії вчать ставати мужнім чоловіком, привчають до порядку й дисципліни», ‒ розповідає військовий.

Після урочистостей під супровід оркестру гвардійці пройшлися святковим маршем. Серед обов'язків цих військових ‒ охороняти громадський порядок, запобігати терористичній та злочинній діяльності, а також захищати державний кордон.

«У підготовці нацгвардійців ми переймаємо досвід у європейських країн. Хочу зазначити, що впродовж цих чотирьох років Національна гвардія розвивається у правильному напрямку», ‒ переконаний командир військової частини 4114 Нацгвардії Степан Логуш.

Нагадаємо, із 2014 року свято Національної гвардії України відзначають 26 березня.

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