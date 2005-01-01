На строкову службу в квітні-травні призовуть понад 15 тисяч українців

СуспільствоВолодимир Пиріг, 21 березня2910

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Кабінет міністрів України затвердив чисельність громадян України, які підлягають призову на строкову військову службу в квітні-травні 2018 року в кількості 15190 осіб, і виділив на ці цілі 54,9 млн грн, повідомила агенція «Інтерфакс-Україна».

Із загальної кількості призовників 8990 українців будуть направлені до Збройних сил України, 4000 – до Національної гвардії, 1200 – до Державної прикордонної служби та ще 1 тис. – до Державної спеціальної служби транспорту.

На проведення весняного призову Кабмін виділив 54,94 млн грн, з яких 32,5 млн грн – на проведення призову до ЗСУ, 14,4 млн грн – до Національної гвардії, 4,3 млн грн – до Держприкордонслужби та 3,6 млн грн – до Держспецтрансслужби.

Обсяг видатків на одного призовника становить 3617,13 грн, з них: 3,5 тис. грн - для виплати грошової допомоги громадянам України, які призиваються на строкову військову службу; 93,13 грн – для підготовки та проведення призову на строкову військову службу (без урахування коштів на харчування та перевезення до місця служби).

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