Весілля в кіно рідко відбуваються без пригод. Саме ці курйози роблять їх незабутніми. Крах планів, дивакуваті родичі, катастрофи з організацією й любовні драми в останню секунду – класичні складники для хорошої весільної комедії. ZAXID.NET зібрав добірку фільмів, у яких святковий день стає випробуванням нервів, сміху й терпіння.

«Війна наречених» (2009)

Brides war

Емма Ален та Олівія Лернер – найкращі подруги, однак так сталось, що вони призначили весілля на один день. За секунду подруги, які дружили з дитинства, стали справжніми ворогами й починають змагання, аби зробити день свого весілля найкращим. Вони влаштовують одна одній дрібні неприємності, які доходять до абсурду.

«Весільний переполох» (2001)

The Wedding Planner

Мері Фіоре – організаторка весіль, яка добре розуміється на любові та шлюбі. Проте її власне романтичне життя менш успішне за кар’єру. За дуже незвичайних обставин Мері знайомиться зі Стівом Едісоном. Ця зустріч змусила її повірити у кохання. Однак з’ясувалося, що Стів – наречений її багатої клієнтки.

«Наречена-втікачка» (1999)

Runaway Bride

Романтична комедія про Маргарет Карпентер – жінку, яка кидає своїх обранців біля вівтаря в день весілля. Її історію вирішує написати журналіст «Айк» Грем, якому для статті потрібно пожити разом із Меггі.

«Співак на весіллі» (1998)

The Wedding Singer

Роббі Харт – співак на весіллях. Незабаром він і сам одружується, однак незадовго до цього на одному з весіль він знайомиться з молодою офіціанткою Джулією. Вони починають спілкуватися та швидко зближуються: їх приваблюють щирість та почуття гумору одне одного. Поступово між ними виникають романтичні почуття, але вони обидвоє перебувають у стосунках. Невдовзі весілля Роббі зривається, натомість Джулія готується вийти заміж і просить друга допомогти їй із організацією.

«Непрохані гості» (2015)

Wedding Crashers

Джон Беквіт і Джеремі Грей – друзі і ділові партнери. Вони придумали спосіб шукати дівчат прямо на весіллях, отримавши таємний набір правил поведінки на весіллях від гуру цієї справи Цеза Рейнхолда. Джон і Джеремі почали приходити на весілля прикидаючись, що вони брати і мають спільний бізнес. Зрештою, кожний вибирає собі дівчину і підкорює її серце, а потім вони шукають нових партнерок на наступному весіллі. Однак один випадок змушує їх отримати уроки справжнього кохання.