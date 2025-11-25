Вечори, коли хочеться романтики, але не хочеться чути «ні» від свого партнера, бувають чи не в усіх пар. ZAXID.NET пропонує добірку романтичних фільмів, які однаково легко заходять і тим, хто любить історії про кохання, і тим, хто зазвичай обирає щось драматичніше.

«Реальне кохання» (2003)

Love Actually

Сюжет складається з девʼяти історій, які розвиваються паралельно. Дія фільму відбувається наприкінці 2003 року, за місяць до Різдва, кульмінація всіх сюжетів припадає на Святвечір, коли дія фільму переплітає між собою всіх персонажів.

«Як позбутися хлопця за 10 днів» (2003)

How to Lose a Guy in 10 Days

Енді Андерсон веде колонку в модному журналі, де дає різні життєві поради жінкам. Багато порад вона випробовує і на собі. Так вона погоджується дослідити ризиковану тему про жіночі помилки в стосунках – вона планує змусити хлопця її кинути. Для цього вона знайомиться з Бенджаміном Баррі, але не підозрює, що він уклав зворотне парі – йому треба за 10 днів домогтися від випадкової знайомої щирого почуття.

«Великий Гетсбі» (2013)

The Great Gatsby

Нік – молодий письменник, який переїжджає до Нью-Йорка та починає захоплюватися таємничим минулим нового сусіда – мільйонера Джея Гетсбі. Його гучні вечірки сколихують усе місто. Атмосфера розкоші, джазу, шику 1920-х та зрад точно не залишить нікого байдужим.

«Ла-Ла Ленд» (2016)

La La Land

Фільм-мюзикл про історію кохання джазового піаніста Себастьяна та молодої акторки Мії, які зустрічаються на шляху до власних мрій. Поміж пристрасті і здавалося б спільного бачення майбутнього їм доводиться обрати себе, кохаючи одне одного.

«Загадкова історія Бенджаміна Баттона» (2008)

The Curious Case of Benjamin Button

Бенджамін Баттон народився старим. Його підкинули в будинок для людей похилого віку, однак там знайшлася жінка, завдяки турботі якої він почав молодшати. На нього чекає яскраве і загадкове життя, однак із точністю навпаки, ніж у інших людей. Чи зможе він пізнати всі його переваги?

«Ноттінг Гілл» (1999)

Notting Hill

Анна Скотт – акторка зі світовим іменем. Вона не може й кроку зробити без пильної уваги преси. Після приїзду до Лондона вона вирішує таємно прогулятися містом, відвідавши автентичні крамнички. У одній із таких вона зустрічає скромного Вільяма Текера. Невеликий інцидент з кавою приводить Скотт в його будинок і непомітно їх спілкування перетікає на новий рівень. Але їхні життя мають різні темпи, тож комусь доведеться поступитися.

«Це безглузде кохання» (2011)

Crazy, Stupid, Love

Сюжет розгортається навколо кризи в шлюбі Кела та Емілі. Одного дня Емілі заявила, що хоче розлучення, а Кел напився в барі та познайомився з Джейкобом. Той вирішує допомогти новому знайомому та зробити з Кела справжнього плейбоя. Паралельно в Джейкоба виникають стосунки з Ханною, яка виявляється донькою Кела та Емілі.

«Коханий з майбутнього» (2013)

About Time

У 21 рік Тім Лейк виявляє, що може подорожувати в часі. Тім не може змінити історію, але він може змінити те, що відбувається або відбувалося в його власному житті. Нещасний випадок обриває часову петлю, і Тім повинен одержати над часом перемогу знову. Серед іншого, завдяки подорожам у часі він намагається справити враження на Мері, з якою вони створюють сім’ю.