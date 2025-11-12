12 листопада відома акторка Енн Гетвей святкує 43 роки. Від принцеси, яка вчиться тримати корону, до вченої, що шукає нову планету для людства, – її ролі щоразу відкривають нові грані акторського таланту. ZAXID.NET зібрав п’ять найяскравіших перевтілень Гетвей, які доводять: вона вміє не просто грати, а проживати кожну історію.

«Щоденники принцеси» (2001)

The Princess Diaries

Роль Мії Термополіс, незграбної дівчини-підлітки, яка дізнається, що є спадкоємицею престолу Женовії, стала для Гетвей проривною в карʼєрі. Ролі з такою кількістю щирості й гумору вона більше не повторювала.

«Диявол носить Прада» (2006)

The Devil wears Prada

Фільм розповідає про Енді Сакс – журналістку-початківицю, яка отримує роботу помічниці редакторки модного журналу Міранди Прістлі. Цей фільм зробив Гетвей іконою 2000-х. Разом із Меріл Стріп Гетвей показала чудову еволюцію героїні – від невпевненої початківиці до впевненої жінки, що знає, чого хоче від життя.

«Рейчел виходить заміж» (2008)

Rachel Getting Married

Кім уже багато років має серйозні психологічні проблеми і постійно потрапляє до реабілітаційних центрів на лікування. Для родичів, друзів та знайомих Кім асоціюється з проблемами та непередбачуваною поведінкою. Її сестра Рейчел виходить заміж, і чим ближче день весілля, тим складніші її стосунки з Кім. Ця несподівано драматична робота принесла Гетвей номінацію на «Оскар».

«Знедолені» (2012)

Les Misérables

Це історія Жана Вальжана, колишнього вʼязня, який вийшов на волю після 19 років у тюрмі. Після поневірянь він переїжджає в невелике місто і стає успішним бізнесменом та мером, але минуле переслідує його. Коли Вальжан зустрічає Фантіну, зневірену матір-одиначку, він допомагає їй і піклується про її дочку Козетту. Однак їхній світ руйнується, коли паризькі студенти починають революцію. За роль Фантіни Гетвей отримала «Оскар» за найкращу жіночу роль другого плану.

«Один день» (2011)

One day

Фільм розповідає про Емму Морлі та Декстера Мейгʼю, які були хорошими друзями, але так і не змогли стати парою. Вони зустрічаються в один день упродовж 23 років. Це зворушлива історія про кохання, вдалий час та втрачені можливості.

«Інтерстеллар» (2014)

Interstellar

Події фільму відбуваються у недалекому майбутньому, коли людям доводиться зіштовхнутися з жахливою проблемою – нестачею їжі через бурі і неврожай. Вчені роблять висновок, що люди не зможуть вижити на жодній із планет Чумацького Шляху. Однак вони виявляють невідому «нору», через яку можна проникнути в іншу галактику. Щоб врятувати людство, потрібно ґрунтовно вивчити життя в невідомій галактиці. Цю місію виконує колишній льотчик-випробувач NASA Купер, якого грає Меттью Макконагі. Гетвей зіграла науковицю Амелію Бренд, яка разом із Купером рятує світ від катастрофи.