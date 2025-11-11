11 листопада відомій акторці Демі Мур виповнюється 63 роки. У 90-х вона була однією з найвпливовіших акторок Голлівуду – вона ламала стереотипи, обираючи ролі, які вимагали сміливості, і кожного разу доводила: жінка може бути водночас ніжною й непохитною. ZAXID.NET пропонує добірку найкращих ролей Демі Мур, які визначили її кар’єру та зробили її іконою свого часу.

«Привид» (1990)

Ghost

Молода пара Сем і Моллі починають жити разом. У Сема виникають проблеми на роботі, і в той же вечір на них із Моллі нападає грабіжник і смертельно ранить Сема. Але з якоїсь причини він не може покинути світ живих – він стає примарою. Він звертається за допомогою до ворожки-шахрайки, яка погоджується допомогти йому зв’язатися з Моллі. Він намагається з’ясувати, хто на нього напав і помститися. Демі Мур створила дуже щиру, емоційну героїню Моллі, а сцена з гончарним кругом стала культовою.

«Декілька хороших хлопців» (1992)

A Few Good Men

Двох морських піхотинців Дауні і Доусона звинувачують у загибелі товариша Вільяма Сантьяго. Захищати підозрюваних повинен молодий адвокат, лейтенант Деніел Кеффі, який спочатку не відчуває до цієї справи особливого інтересу. Він заздалегідь готовий погодитися з вироком, але з часом дізнається про деякі подробиці, які змушують його змінити своє ставлення до підзахисних. Мур зіграла Джоан Гелловей, яка допомагає Кеффі розкрити злочин.

«Стриптиз» (1996)

Striptease

Ерін Грант розлучилася з чоловіком, а суд залишив їхню доньку на виховання батьку. Річ у тім, що під час розлучення Ерін вдалося влаштуватися лише в стрип-клуб, де вона стала однією з найкращих стриптизерок. Одного разу в клуб зайшов відомий політик Дейв Ділбек, який захопився Ерін, і вона вирішує скористатися цією ситуацією. Суперечлива, але смілива роль Мур, за яку вона отримала схвальні відгуки критиків.

«Солдат Джейн» (1997)

G.I. Jane

Одна з найпотужніших жіночих ролей 90-х. Демі Мур переконливо зіграла першу жінку, яка проходить військову підготовку на рівні з чоловіками. Ніхто не очікував, що лейтенантка Джордан О’Нілл зможе проходити всі випробування на рівні з чоловіками.

«Непристойна пропозиція» (1993)

Indecent Proposal

Девід і Даян Мерфі – молоде подружжя, яке вирішує покращити фінансове становище і поїхати в Лас-Вегас. Однак вони програють всі заощадження. У Лас-Вегасі пара знайомиться з Джоном Гейджем – фінансистом, який переконаний, що в світі можна купити все. Мільярдер пропонує подружжю угоду – якщо Даян проведе з ним ніч, Джон готовий заплатити їм мільйон доларів. Демі Мур зіграла Даян – її героїня переживає спокусу, любов і втрату.