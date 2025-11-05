Тільді Свінтон виповнюється 65 років

Неймовірній та ні на кого не схожій британській акторці Тільді Свінтон 5 листопада виповнюється 65 років. Вона походить із давнього шотландського роду. Історія її родини нараховує більше тисячі років. Перші згадки про Свінтонів відносяться до 886 року. Володіння роду розташовувалися в Нортумбрії і в прикордонні Шотландії. Тільда Свінтон вчилася в школі для дівчаток Вест-Гіт в графстві Кент в один час з леді Діаною Спенсер, майбутньою принцесою Вельською. В юності актриса протягом двох років була волонтеркою у школах ПАР і Кенії.

У фільмографії акторки є дуже різні образи, часом навіть протидежні (фото Катерини Сліпченко_

За сорокарічну кар’єру вона зіграла у величезній кількості фільмів, більшість з яких ставали подіями. Вона грала жінок, чоловіків, кіборгів, клонів, прибульців, вампірів, чаклунок, ангелів та демонів. А ще вона підтримала Україну після повномасштабного вторгнення РФ. Тож маємо нагоду пригадати декілька ролей з її насиченої та яскравої фільмографії.

«Орландо» (Orlando, 1992), Орландо

Екранізація Саллі Поттер сатиричного модерністського роману Вірджинії Вульф. Сюжет стрічки розгортається у Лондоні XVII століття. Орландо, молодий та вродливий аристократ, привертає увагу королеви Єлизавети I. Коли її величність наказує юнаку не дорослішати й не старіти, Орландо підкоряється. Дивним чином йому вдається упродовж століть лишатися румʼяним красенем, пізнаючи сенс смерті, кохання, поезії, політики та суспільства. Аж раптом одного дня Орландо прокидається жінкою.

«Хроніки Нарнії» (The Chronіcles of Narnіa, 2005), Біла Чаклунка

Під час Другої світової війни, щоб захистити чотирьох англійських дітей (Пітера, Сюзен, Едмунда та Люсі Превенсів) від жахів бомбардувань, їх відсилають до старого професора, який мешкає десь у глушині у величезному будинку. Саме там діти знаходять стару шафу, двері якої ведуть у чарівну країну Нарнію. Біла Чаклунка заморозила прекрасну Нарнію, і саме від дітей залежить, чи побачить ця чудова країна весну.

«Майкл Клейтон» (Michael Clayton, 2007), Карен Крау

Цей юридичний трилер Тоні Гілроя дещо випадає з фільмографії Тільди Свінтон. Проте саме за нього актриса отримала свій єдиний «Оскар». Сюжет розгортається навколо нью-йоркського адвоката (Джордж Клуні), фірма котрого «вирішує питання» великих корпорацій, «підчищає» нечисті закутки їх багатомільярдних бізнесів. Одна з таких корпорацій – хімічний концерн U-North, який розправляється із судовими позовами радикально й нещадно, вдаючись до будь-яких методів. Тільда Свінтон зіграла юрисконсульта U-North Карен Краудер. Ця жінка холодна та позбавлена будь-якої емпатії.

«Щось не так із Кевіном» (We Need to Talk About Kevin, 2011), Єва Хачадурян

Тільда Свінтон зіграла роль матері, син якої убив її доньку та чоловіка, жінки, яку ненавидять сусіди, жінки, яка має відвідувати у в’язниці сина-монстра, якого любить і ненавидить водночас.

Не встигли подивитися фільм у кінотеатрі? Не біда! Зі SWEET.TV прем’єри приходять до кожного додому. Насолоджуйтеся найсвіжішими кіноновинками на улюбленому дивані абсолютно легально та в найкрутішому дубляжі разом з онлайн-кінотеатром SWEET.TV.

«Виживуть тільки коханці» (Only Lovers Left Aliv, 2013), Єва

Іронічний та поетичний Джим Джармуш цього разу узявся розповісти про стосунки двох вампірів. Дія фільму відбувається в двох містах – американському Детройті і марокканському Танжері. У Детройті живе депресивний музикант-інтроверт Адам. У Танжері – його кохана Єва. Їх повʼязує не тільки шлюб (вони одружені вже кілька сотень років), але і бажання знайти в сучасних умовах гуманніші за вбивство способи добути людську кров. Правда, не завжди це у них виходить.

«Готель “Гранд Будапешт”» (The Grand Budapest Hotel, 2014), мадам Д.

У гротескній барвистій трагікомедії Веса Андерсона, дія котрої розгортається у важкий історичний період між двома світовими війнами у вигаданій східноєвропейській картині з алюзією на Австро-Угорську імперію, у стінах розкішного, пишного вигаданого готелю в архітектурному стилі габсбурзької доби, і присвячена готельному консьєржу мсьє Густаву у виконанні Рейфа Файнса, Тільда Свінтон зіграла зовсім невеличку роль, але проігнорувати її неможливо. Акторка зіграла аристократку мадам Д., яка підтримує багаторічний зв’язок із мсьє Густавом. Власне, з її кончини і оприлюднення заповіту зав’язується авантюрна пригода.

«Суспірія» (Suspiria, 2018), пані Блан

Бажаючи отримати танцювальну освіту в одній з найпрестижніших європейських шкіл, американка Сьюзі приїжджає в Берлін. Саме там розташована відома балетна школа, де дівчині належить вивчати техніку танцю під керівництвом легендарної в стінах навчального закладу пані Блан. Незабаром молода американка стає однією з найкращих учениць і, звичайно ж, знаходить собі нових подруг. Але несподівано одна з дівчат безслідно зникає.

«Пам’ять» (Memoria, 2021), Джесіка

«Пам’ять» – фільм володаря «Золотої пальмової гілки» Каннського кінофестивалю Апічатпонга Вірасетакула. «Пам’ять» розповідає про жінку з Шотландії (Тільда Свінтон), яка навідує свою хвору сестру в Боготі. Там вона знайомиться з археологом та молодим музикантом. Ночами Джессіка чує дивні звуки й намагається з’ясувати їх походження.

«Кінець» (The End, 2025), мати

Сюжет стрічки розгортається у розкішному підземному бункері, де серед картин і вишуканих вин родина створила свій ізольований світ після глобальної катастрофи. Син, який народився вже під землею, ніколи не бачив справжнього неба, а батьки й вірна прислуга ретельно підтримують ілюзію добробуту. Коли на порозі зʼявляється таємнича дівчина з іншого світу, їхня крихка гармонія починає руйнуватися. Чи готова ця «ідеальна» родина зустрітися з правдою, яка чекає за межами їхнього штучного раю?