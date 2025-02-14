Тільда Свінтон отримала нагороду за внесок у кінематограф

Британська акторка Тільда Свінтон отримала почесну нагороду «Золотий ведмідь» за внесок у кінематограф. Статуетку їй вручили під час відкриття Берлінського кінофестивалю. Отримуючи приз Свінтон зробила кілька політичних заяв, повідомляє The Variety.

Під промови акторка наголосила на критичній ситуації у світі, адже «масові вбивства тероризують не один регіон».

«Щось нелюдське коїться на наших очах. І це факти потрібно визнавати», – заявила Свінтон.

Вона різко розкритикувала уряди тих країн, які, за її словами, «товаришують з тими, хто руйнує планету та веде війни». Акторка також зазначила, що кінематограф є «незалежним простором, який не знає кордонів, переслідувань чи депортацій».

Прізвище президента США Дональда Трампа не прозвучало, проте багато європейських ЗМІ наголосило, що акторка мала на увазі його насамперед.

Голова журі фестивалю американський режисер Тодд Гейнс також заявив під час відкриття Берлінале, що «криза у США та світі є реальною загрозою для кінематографу».

Нагадаємо, у 2009 році Тільда Свінтон була головою журі Берлінале. Також вона зіграла знялася у 26 фільмах фестивальної програми, серед яких «Караваджо», який отримав «Срібного ведмедя» на Берлінале у 1986 році, «Сад» (1991), «Пляж» (2000), «Дерек» (2008), «Джулія» (2008), та «Останні та перші люди» (2020).