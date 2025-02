У четвер, 13 лютого, у Берліні відкривається 75-й кінофестиваль. Він триватиме до 23 лютого та вперше пройде під керівництвом нової художньої директорки Тріши Таттл, яка раніше очолювала Лондонський кінофестиваль та обійняла посаду в Берліні у квітні 2024 року.



Фільмом відкриття стала картина Тома Тиквера «Світло» (Das Licht).. У німецькій сім'ї (її голову грає Ларс Айдингер) з'являється домробітниця з Сирії. Сюжет відразу відсилає до актуальних для сучасної Німеччини тем, а оприлюднені кадри показують, що герої їх вирішують десь зовсім недалеко від фестивального палацу.

Загалом за «Золотого ведмедя»» змагатимуться 19 фільмів. Журі основного конкурсу очолить американський режисер Тодд Гейнс («Керол», «Травень грудень»).

Звичайно, для нас найважливішою є картина Катерини Горностай «Стрічка часу». Режисерка уже показувала у Берліні свою «Стоп-Замлю». Цього разу вона змагатиметься за головну нагороду із документальною картиною про дітей та школи під час повномасштабного вторгнення.

Режисерка показує, як існування в постійній загрозі впливає на повсякденне життя школярів і вчителів з Харкова, Запоріжжя, Києва, Одеси, Миколаєва, Бучі. Востаннє Україна потрапляла в основну програму Берлінале в 1997 році. Тоді Кіра Муратова представляла свій фільм «Три історії».

Їй доведеться зустрітися у конкурсі з відомими режисерами. Серед них – нова картина мексиканського режисера Мішеля Франко «Мрії». У цій картині зіграли Айзек Ернандес та Джессіка Честейн. Німеччину у конкурсі представляє, зокрема, драма Yunan режисера Аміра Фахера Елдіна, який народився в Києві в сирійській родині. Це історія про сирійця Муніра, який усамітнюється на острові, щоб обдумати складне рішення.

Традиційно великий інтерес викликає робота корейського режисера Хона Сан-су «Що ця природа каже тобі». Румунський режисер Раду Жуде, який у 2021 році отримав «Золотого ведмедя» за провокативну комедію «Недоречний трах, або Шалене порно», тепер представить соціальну драму Кontinental ‘25.

Також у конкурсі – режисерський дебют сценаристки Ребеки Ленкевич (саме вона написала сценарій для «Іди» Павліковського) «Гаряче молоко», «Блакитний місяць» Річарда Лінклейтера з Ітаном Гоуком у головній ролі, «Крижана вежа» француженки Люсіль Адзіалілович з Маріон Котійяр про зйомки «Снігової королеви» та багато інших.

Позаконкурсна програма запропонує також пропонує цікаві прем'єри. Тут покажуть «Повну невідомість», яка хоч і побувала у прокаті, має привести на червону доріжку голлівудських зірок. Космічний науково-фантастичний фільм Пон Чжун Хо режисера «Паразитів» Mickey 17 із Робертом Паттінсоном у головній ролі стане одним із найбільш очікуваних блокбастерів фестивалю. Бенедикт Камбербетч виконає головну роль у драмі британського режисера Ділана Саутерна «Річ з пір’ям».

Також на фестивалі покажуть ще кілька українських фільмів, які, як і картина Горностай, говорять насамперед теми російсько-української війни. Фільм «Коли над морем спалахує блискавка» (When Lightning Flashes Over the Sea) Єви Найманн розповідає про щоденне життя одеситів.

Віталій Манськи представляє «Час підльоту» про те, як відчувають війну у Львові.

Обидва фільми представлені в програмі Forum.

У програмі Forum Expanded покажуть документальний фільм «Спеціальна операція» Олексія Радинського, заснований на кадрах відеоспостереження Чорнобильської АЕС, яка була захоплена російськими військами у лютому 2022 року.