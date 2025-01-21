Оголошено програму Берлінале 2025
Фестиваль розповчнеться 13 лютого0
Під час пресконференції у Haus der Kulturen der Welt в Берліні директорка Берлінського міжнародного кінофестивалю. Директорка фестивалю Тріша Таттл та співдиректори програмного відділу Жаклін Лянга та Міхаель Штюц оголосили учасників основного конкурсу та учасників інших програм.
Нагадаємо, що в основному конкурсі бере участь український документальний фільм Катерини Горностай «Стрічка часу». Берлінський міжнародний кінофестиваль (Берлінале) проходить щорічно у Берліні, починаючи з 1951 року. Головний його приз – «Золотий ведмідь». Голова журі цьогорічного фестивалю – режисер Тод Гейнс («Керол», «Травень грудень»).
Окрім кінофестивалю, у межах Берлінале відбудуться Європейський кіноринок (13-19 лютого), Berlinale Co-Production Market (15-19 лютого) та Berlinale Talents (15-20 лютого).
Основний конкурс Берлінського кінофестивалю:
- «Арі», реж. Леонор Серрай;
- «Блакитний місяць», реж. Річард Лінклейтер;
- «Безпечний будинок», реж. Ліонель Баєр;
- «Мрії», реж. Мішель Франка;
- «Мрії» («Секс та кохання»), реж. Даг Йоган Геугерд;
- «Що природа каже тобі», реж. Хон Сан-су;
- «Гаряче молоко», реж. Ребекка Ленкевич;
- «Якби в мене були ноги, я б тебе штовхнула», ріж. Мері Бронштейн;
- «Континенталь '25», реж. Раду Жуде;
- «Послання», реж. Іван Фунд;
- «Мамине дитя», реж. Джоанна Модер;
- «Блакитна стежка», реж. Габріель Маскаро;
- «Відображення у мертвому алмазі», реж. Гелен Каттет, Бруно Форзані;
- «Житя землі», реж. Хо Мен;
- «Стрічка часу», реж. Катерина Горностай;
- «Крижана вежа», реж. Люсіль Гадзігалілович;
- «Що знає Маріель», реж. Фредерік Гамбалек;
- «Дівчата на дроті», реж. Вівіан К’ю;
- «Юнань», реж. Амір Фахер Ельдін.
Українські фільми на Берлінале
Нагадаємо, на Berlinale Co-Production Market будуть представлені проєкти стрічок українських режисерів:
- The Earth Is Flat – I Flew Around and Saw It Максима Наконечного;
- «30 днів літа» Анастасії Солоневич.
У секції Forum Expanded відбудеться прем'єра фільму «Спеціальна операція» українського режисера Олексія Радинського. Стрічка розповідає про окупацію Чорнобильської АЕС російськими військами на початку вторгнення в Україну.
У секції Forum покажуть:
- «Час підльоту» Віталія Манського створено у копродукції України, Латвії та Чехії про те, як відчувають війну мешканці заходу України;
- «Коли над морем спалахує блискавка» Єви Нейман створена кінематографістами України та Німеччини, де режисерка досліджує щоденне життя одеситів у час, коли війна знищила будь-яку визначеність.