Під час пресконференції у Haus der Kulturen der Welt в Берліні директорка Берлінського міжнародного кінофестивалю. Директорка фестивалю Тріша Таттл та співдиректори програмного відділу Жаклін Лянга та Міхаель Штюц оголосили учасників основного конкурсу та учасників інших програм.

Нагадаємо, що в основному конкурсі бере участь український документальний фільм Катерини Горностай «Стрічка часу». Берлінський міжнародний кінофестиваль (Берлінале) проходить щорічно у Берліні, починаючи з 1951 року. Головний його приз – «Золотий ведмідь». Голова журі цьогорічного фестивалю – режисер Тод Гейнс («Керол», «Травень грудень»).

Окрім кінофестивалю, у межах Берлінале відбудуться Європейський кіноринок (13-19 лютого), Berlinale Co-Production Market (15-19 лютого) та Berlinale Talents (15-20 лютого).

Основний конкурс Берлінського кінофестивалю:

«Арі», реж. Леонор Серрай;

«Блакитний місяць», реж. Річард Лінклейтер;

«Безпечний будинок», реж. Ліонель Баєр;

«Мрії», реж. Мішель Франка;

«Мрії» («Секс та кохання»), реж. Даг Йоган Геугерд;

«Що природа каже тобі», реж. Хон Сан-су;

«Гаряче молоко», реж. Ребекка Ленкевич;

«Якби в мене були ноги, я б тебе штовхнула», ріж. Мері Бронштейн;

«Континенталь '25», реж. Раду Жуде;

«Послання», реж. Іван Фунд;

«Мамине дитя», реж. Джоанна Модер;

«Блакитна стежка», реж. Габріель Маскаро;

«Відображення у мертвому алмазі», реж. Гелен Каттет, Бруно Форзані;

«Житя землі», реж. Хо Мен;

«Стрічка часу», реж. Катерина Горностай;

«Крижана вежа», реж. Люсіль Гадзігалілович;

«Що знає Маріель», реж. Фредерік Гамбалек;

«Дівчата на дроті», реж. Вівіан К’ю;

«Юнань», реж. Амір Фахер Ельдін.

Українські фільми на Берлінале

Нагадаємо, на Berlinale Co-Production Market будуть представлені проєкти стрічок українських режисерів:

The Earth Is Flat – I Flew Around and Saw It Максима Наконечного;

«30 днів літа» Анастасії Солоневич.

У секції Forum Expanded відбудеться прем'єра фільму «Спеціальна операція» українського режисера Олексія Радинського. Стрічка розповідає про окупацію Чорнобильської АЕС російськими військами на початку вторгнення в Україну.

У секції Forum покажуть: