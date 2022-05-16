Батальйон тероборони відтіснив росіян з Харківської області до кордону

У Харківській області один із батальйонів територіальної оборони відтіснив російських військових та вийшов до ділянки державного кордону з Росією, повідомило пізно ввечері 15 травня Міністерство оборони України.

«227 батальйон 127 бригади Сил територіальної оборони ЗСУ м.Харкова витіснив росіян та вийшов на ділянку державного кордону», – сказано в повідомленні.

Також Міністерство оборони опублікувало відео, на якому військові доповідають про свої успіхи президентові Володимиру Зеленському.

«Доповідаю: 227-й батальйон 127-ї бригади територіальної оборони України вийшов на рубіж і кордон, на лінію розмежування з країною-окупантом. Ми дійшли, пане президенте. Ми тут. Ми на кордоні», – каже військовий.

Водночас, на відео військовий, очевидно – помилково, назвав датою зйомки 15 квітня, а не травня.

У Генштабі вранці в понеділок повідомили, що на Харківському напрямку ворог зосередив основні зусилля на утриманні займаних позицій та недопущенні просування українських військ у напрямку до кордону України з Росією на північ від Харкова.

11 травня британські спецслужби повідомляли, що Росія виводить війська з-під Харкова. За їхньою інформацією, виведені з Харківської області сили будуть розгорнуті на східному березі річки Сіверський Донець.