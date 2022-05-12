Спроба переправи російських військ через Сіверський Донець

Українські військові продовжують завдавати контратак на півночі Харківщини, звільняючи населені пункти у напрямку кордону з РФ. Те, що РФ відводить частину військ з Харківщини, означає, що країна-агресор не здатна захопити ключові українські міста. Про це повідомляє Міноборони Великої Британії з посиланням на власну розвідку.

Так, за даними британської розвідки, пріоритет операцій Росії на Донбасі зробили підрозділи, дислоковані на Харківщині, вразливими для мобільних та високомотивованих українських контратакуючих сил.

«Незважаючи на успіх в оточенні Харкова, який мала РФ на початку війни, вона почала відводити війська. Після підсилення виведені з Харківської області сили, ймовірно, будуть розгорнуті на східному березі річки Сіверський Донець, сформувавши блокуючі сили для захисту західного флангу зосередження основних сил Росії та основних шляхів постачання операцій в районі Ізюму», – вказано у повідомленні Міноборони Великої Британії.

За даними британських спецслужб, виведення російських військ із Харківської області є мовчазним визнанням «нездатності Росії захопити ключові українські міста, де очікувався обмежений опір населення».

Нагадаємо, раніше Генштаб повідомляв, що ЗСУ вдалося відбити атаки росіян у напрямку Харкова. Зранку четверга, 12 травня, Генштаб повідомив, що у районах на північ від Харкова ворог все ще обстрілює з артилерії підрозділи наших військ.