ЗСУ звільнили ще чотири населені пункти на Харківщині
Військовослужбовці Збройних сил України під час контрнаступу звільнили від окупації населені пункти Черкаські Тишки, Руські Тишки, Рубіжне (не плутати з містом у Луганській області — за нього нині тривають бої) та Байрак Харківської області. Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 18:00 вівторка, 10 травня.
«Внаслідок злагоджених дій особового складу підрозділів Сил оборони України в Харківській області звільнено населені пункти Черкаські Тишки, Руські Тишки, Рубіжне та Байрак», – розповіли у Генштабі.
Ворог продовжує зазнавати втрат на території України. За наявною інформацією, підрозділи 138-ї окремої механізованої бригади 6-ї загальновійськової армії західного військового округу через значні втрати на території Харківської області виведені на відновлення з території України в район міста Бєлгород РФ. Значна частина особового складу військової служби за контрактом, що залишилась написала рапорти на звільнення.
У відомстві також повідомили, що на Слобожанському напрямку російські окупанти перегруповуються, обладнують позиції, посилюють систему ППО та медзабезпечення.
На Ізюмському напрямку ворог готувався перейти в наступ, поповнював запаси боєприпасів і матеріально-технічних засобів, посилив повітряну розвідку та займався обладнанням позицій.
Як інформував ZAXID.NET, 5 травня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що Сили оборони України перейшли у контрнаступ на Харківському та Ізюмському напрямках.
6 травня від російських окупантів звільнили населені пункти Олександрівка, Федорівка, Українка, Шестаково, Перемога та частину Черкаських Тишок.