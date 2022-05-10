Знищена російська військова техніка

Військовослужбовці Збройних сил України під час контрнаступу звільнили від окупації населені пункти Черкаські Тишки, Руські Тишки, Рубіжне (не плутати з містом у Луганській області — за нього нині тривають бої) та Байрак Харківської області. Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 18:00 вівторка, 10 травня.

«Внаслідок злагоджених дій особового складу підрозділів Сил оборони України в Харківській області звільнено населені пункти Черкаські Тишки, Руські Тишки, Рубіжне та Байрак», – розповіли у Генштабі.

Ворог продовжує зазнавати втрат на території України. За наявною інформацією, підрозділи 138-ї окремої механізованої бригади 6-ї загальновійськової армії західного військового округу через значні втрати на території Харківської області виведені на відновлення з території України в район міста Бєлгород РФ. Значна частина особового складу військової служби за контрактом, що залишилась написала рапорти на звільнення.

У відомстві також повідомили, що на Слобожанському напрямку російські окупанти перегруповуються, обладнують позиції, посилюють систему ППО та медзабезпечення.

На Ізюмському напрямку ворог готувався перейти в наступ, поповнював запаси боєприпасів і матеріально-технічних засобів, посилив повітряну розвідку та займався обладнанням позицій.

Як інформував ZAXID.NET, 5 травня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що Сили оборони України перейшли у контрнаступ на Харківському та Ізюмському напрямках.

6 травня від російських окупантів звільнили населені пункти Олександрівка, Федорівка, Українка, Шестаково, Перемога та частину Черкаських Тишок.