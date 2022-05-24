Пакет з порошкоподібною речовиною чоловік сховав у діодній лампі і передав її водію автобуса міжнародного сполучення

Львівські патрульні затримали харків’янина, який через водія рейсового автобуса, що їхав у Польщу, хотів передати наркотики за кордон.

Водій сам подзвонив у поліцію. Він розповів, що 23 травня близько 15:00 біля головного залізничного вокзалу на вулиці Чернівецькій до нього підійшов невідомий чоловік і передав підозрілий пакет. Він його залишив працівникам автостанції.

Коли прибула поліція, з’ясувала, що передати наркотики намагався 46-річний мешканець Харкова. Він попросив повернути пакет назад.

«Під час спілкування чоловік помітно нервував, тож патрульні прийняли рішення провести поверхневу перевірку. У пакеті в чоловіка виявили діодну лампу, всередині якої був схований поліетиленовий пакет, наповнений білою порошкоподібною речовиною, ймовірно, наркотичного походження», – розповіли у патрульній поліції Львова.

Інспектори викликали слідчо-оперативну групу, які далі будуть з’ясовувати походження наркотиків.