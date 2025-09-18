Серіал «Велика маленька брехня» стартував у 2017 році

Телеканал HBO розпочав роботу над третім сезоном драматичного серіалу «Велика маленька брехня». Про це повідомляє The Deadline.

Для написання сценарію першого епізоду запросили Франческу Слоун, яка буде виконавчою продюсеркою нового сезону «Великої маленької брехні» разом із творцем серіалу Девідом Е. Келлі, а також акторками, які грають головні ролі – Різ Візерспун та Ніколь Кідман.

Для роботи над третім сезоном серіалу команда чекає на продовження однойменного роману Ліан Моріарті. Авторка має завершити та опублікувати твір у 2026 році.

Акторський склад поки що не затверджений, однак очікують, що виконавиці повернуться до ролей головних героїнь.

Що відомо про «Велику маленьку брехню»

Американський драматичний телесеріал створений Девідом Е. Келлі та заснований на однойменному романі Ліян Моріарті. Серіал розповідає історію пʼятьох жінок. Їх обʼєднує загадкове вбивство, що сталося під час благодійного балу в школі.

Перший сезон вийшов у 2017 році та отримав 16 номінацій на премію «Еммі» та вісім перемог. Попри те, що з самого початку це мав бути мінісеріал, після успіху першого сезону HBO анонсував другий. Його прем’єра відбулась 9 червня 2019 року.