Найбільшу популярність Валле приніс фільм «Даласький клуб покупців»

У США помер режисер Жан-Марк Валле, який зняв такі фільми як «Велика маленька брехня» та «Даласький клуб покупців», повідомляє The Hollywood Reporter.

Про смерть Жана-Марка Валле розповів продюсер Натан Росс, який працював з Валле багато років. За словами продюсера, 58-річного режисера знайшли мертвим у його заміському будинку в Канаді. Причина смерті не повідомляється.

Хто такий Жан-Марк Валле

Жан-Марк Валле народився в Монреалі у 1963 році. Там же вивчав мистецтво кіно в Університеті Квебеку. Свою кар'єру він розпочав зі зйомок короткометражних фільмів та відеокліпів. Дебютний повнометражний фільм Валле «Чорний список» вийшов у 1995 році.

Найбільшу популярність Валле приніс фільм «Даласький клуб покупців» 2013 року, номінований на «Оскар». Актори Меттью Макконаги та Джаред Лето, які виконали головні ролі у картині, були удостоєні за неї нагороди Американської кіноакадемії.

Жан-Марк Валле також працював як режисер над першим сезоном серіалу «Велика маленька брехня» (2017), який отримав кілька нагород «Золотий глобус» та «Еммі», а також над міні-серіалом «Гострі предмети» (2018).

Фільмографія:

Повнометражні фільми

Чорний список (1995)

Los Locos (1997)

Loser Love (1999)

C.R.A.Z.Y. (2005)

Молода Вікторія (2009)

Кафе де Флор (2011)

Даласький клуб покупців (2013)

Дика (2014)

Руйнування (2015)

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