У США помер режисер Жан-Марк Валле, який зняв такі фільми як «Велика маленька брехня» та «Даласький клуб покупців», повідомляє The Hollywood Reporter.
Про смерть Жана-Марка Валле розповів продюсер Натан Росс, який працював з Валле багато років. За словами продюсера, 58-річного режисера знайшли мертвим у його заміському будинку в Канаді. Причина смерті не повідомляється.
Хто такий Жан-Марк Валле
Жан-Марк Валле народився в Монреалі у 1963 році. Там же вивчав мистецтво кіно в Університеті Квебеку. Свою кар'єру він розпочав зі зйомок короткометражних фільмів та відеокліпів. Дебютний повнометражний фільм Валле «Чорний список» вийшов у 1995 році.
Найбільшу популярність Валле приніс фільм «Даласький клуб покупців» 2013 року, номінований на «Оскар». Актори Меттью Макконаги та Джаред Лето, які виконали головні ролі у картині, були удостоєні за неї нагороди Американської кіноакадемії.
Жан-Марк Валле також працював як режисер над першим сезоном серіалу «Велика маленька брехня» (2017), який отримав кілька нагород «Золотий глобус» та «Еммі», а також над міні-серіалом «Гострі предмети» (2018).
Фільмографія:
Повнометражні фільми
- Чорний список (1995)
- Los Locos (1997)
- Loser Love (1999)
- C.R.A.Z.Y. (2005)
- Молода Вікторія (2009)
- Кафе де Флор (2011)
- Даласький клуб покупців (2013)
- Дика (2014)
- Руйнування (2015)
Серіали
- Велика маленька брехня (2017)
- Гострі предмети (2018)