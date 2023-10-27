Операція минула успішно, наразі жінка чекає на результати гістології

У онкоцентрі Волинської обласної лікарні пацієнтці видалили 30-кілограмову злоякісну пухлину яєчників. За словами лікарів, вага новоутворення перевищувала половину ваги пацієнтки.

Як повідомив речник Волинської обласної лікарні Андрій Гнатюк, жінка звернулась в онкоцентр, коли їй стало важко ходити. Їй діагностували рак яєчників. Лікарі не зволікали, адже хвора ледь терпіла болі й сильно схудла.

«Пухлина яєчника займала всю черевну порожнину від дна таза до діафрагми, відтискаючи практично всі внутрішні органи й заважаючи їм функціонувати. Нам важливо було відокремити пухлину від навколишніх тканин без їхнього пошкодження й пошкодження оболонки пухлини. І це був один із найвідповідальніших етапів», – розповіла Тетяна Тратчук, яка очолила команду хірургів.

Прес-служба лікарні опублікувала фото видаленої пухлини, але якщо це для вас неприйнятно, не дивіться

За словами анестезіолога Романа Шургота, операція загрожувала ще й тим, що виникала загроза зниження тиску і зупинки серця. «Але й не оперувати не можна було: маса пухлини перевищувала пів маси пацієнтки. Зрештою, хірургічна бригада впоралася. Зараз прооперована жінка вдвічі легша, перебуває під наглядом лікарів, її стан задовільний», – розповів анестезіолог.

Лікарі чекають висновків гістології, від яких залежить подальша методика лікування, та пацієнтка вже пожиттєво перебуватиме на диспансерному облікові.

Нагадаємо, нещодавно хірурги цього ж онкоцентру видалили у пацієнтки 20-кілограмову пухлину. У пацієнтки також виявили рак яєчників.