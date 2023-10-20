Операцію проводила команда хірургів онкоцентру Волинської обласної лікарні

Хірурги онкоцентру Волинської обласної лікарні видалили у пацієнтки 20-кілограмову ракову пухлину. У жінки діагностували рак яєчників. Відомо, що операція тривала дві години і минула успішно, наразі прооперована жінка перебуває у онкоцентрі.

Як повідомила прес-служба Волинської обласної клінічної лікарні, проблему пацієнтка запідозрила півроку тому, коли вона почала швидко набирати вагу. Тест на вагітність виявився негативним. Жінка сіла на дієту і начебто худла, а живіт продовжував збільшуватися.

Врешті вона вперше за останні десять років вирішила звернулась до гінеколога. На УЗД виявили велику пухлину. Лікарі діагностували у жінки рак яєчників.

«Відтягувати з операцією не було куди, оскільки пухлина могла лопнути і спричинити сильну кровотечу. Це призвело би до великої втрати крові і, зрештою, до летального випадку. Також існувала велика загроза ураження інших органів, і врятувати пацієнтку було би значно важче. Тому це той випадок, коли дуже важливо вчасно звертатися по допомогу навіть за найменших сумнівів у своєму здоров’ї, щоби не затягувати до подібних ситуацій», – зазначають у лікарні.

Прес-служба лікарні опублікувала фото видаленої пухлини, але якщо це для вас неприйнятно, не дивіться

Операція на чолі з Іваном Сінєльніковим у складі хірургів Юлії Матюшко, Юлії Шевчук, інтерном Анною Денисюк та анестезіологом Романом Шурготом тривала дві години і минула успішно. Видалена пухлина має рзоміри 40х27х25 сантиметрів та важить близько 20 кг.

Гістологія підтвердила рак. Лікарі попередньо встановили першу стадію захворювання. Інших розростань навколо пухлини не виявили, проте взяли необхідну кількість біопсій, аби остаточно зрозуміти ступінь ураження, оскільки від цього залежатиме подальше лікування.

Наразі пацієнтка почувається задовільно, до отримання всіх результатів обстежень перебуватиме в онкоцентрі.