Хірурги Володимирського медоб’єднання видалили у пацієнтки кісту печінки, спричинену паразитом ехінококом. Це захворювання, що передається людині від тварин, переважно собак.

Як повідомила прес-служба Володимирського ТМО, 50-річна жінка звернулась до лікарів зі скаргами на тиск і біль у правому підребер’ї. Лікарі діагностували у неї ехінококову кісту. У медзакладі пояснюють, що ехінококоз – це паразитарне захворювання, збудником якого є стрічкові черв’яки.

«Паразитарна кіста в печінці нагадує навколоплідний міхур, всередині якого дозрівають личинки ехінокока. Новоутворення поступово зростає і часом досягає гігантських розмірів (до 50 см у діаметрі)», – йдеться у повідомленні. Спеціалісти Володимирського ТМО провели хірургічне втручання та видалили кісту. Наразі з пацієнткою все добре.

Прес-служба медзакладу опублікувала фото з операційної, але якщо це для вас неприйнятно, не дивіться

У лікарні додають, що ехінококозом може захворіти будь-яка людина, імунітету проти цієї хвороби немає. Хвора людина для людей, що її оточують, небезпеки не становить. Паразит передається людині від заражених тварин, частіше переносниками ехінокока є собаки, а зараження відбувається внаслідок недотримання правил особистої гігієни.

Особиста профілактика ехінококозу – обмеження контакту з собаками, ретельне миття рук перед прийманням їжі, невживання в їжу немитих фруктів та ягід.