На Рівненщині лікарі витягнули з-під шкіри пацієнта 9-сантиметрового паразита – гельмінта дирофілярію. Цей вид переноситься комарами та іншими комахами, а в організмі людини він розвивається під шкірою та проявляється у вигляді пухлинки. Наразі це третій випадок захворювання, зафіксований в області у 2023 році.

Як повідомила прес-служба Рівненського обласного центру контролю та профілактики хвороб, рівнянин на початку осені помітив у себе справа на голові невеличку пухлину, яка зовсім його не турбувала. Однак, через три місяці, коли це утворення почервоніло, звернувся до лікаря.

«Після обстеження та оперативного втручання з-під шкіри пацієнта виділили дорослу 9-сантиметрову самичку нематоди Dirofilaria repens, яка була жива й досить активно рухалась. Нині хворий почувається задовільно, в осередку захворювання проводиться комплексне епідеміологічне обстеження», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вже третій хворий поспіль не відмічав таких характерних проявів хвороби як свербіж, печіння, міграція паразита під шкірою. Відсутні були й алергічна реакція та больові відчуття.

Загалом це вже 48-й випадок місцевого підшкірного дирофіляріозу на Рівненщині з 2005 року, часу першої його фіксації серед мешканців регіону. Випадки цього захворювання реєструють щороку.

Спеціалісти прогнозують, що ризик виникнення й поширення захворювання серед населення є досить великим. Сприяє цьому висока захворюваність на дирофіляріоз серед собак, котів та диких м’ясоїдних тварин, які є джерелом інфекції, широкий видовий спектр комах — специфічних переносників паразита (кровосисні комарі всіх видів, мошки, блохи, ґедзі та кліщі).