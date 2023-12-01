Операцію проводили в Нововолинській лікарні

У Нововолинській лікарні хірурги видалили в 49-річної пацієнтки майже чотирьохкілограмову пухлину матки. Відомо, що новоутворення було доброякісне.

Як повідомила прес-служба Нововолинської лікарні, до акушерсько-гінекологічного відділення 49-річну пацієнтку госпіталізували через кровотечу. Згодом у неї діагностували лейоміому матки великих розмірів.

«Під час проведеного оперативного втручання видалено матку разом і сімома 10-сантиметровими фіброматозними вузлами, які разом із маткою важили до чотирьох кілограмів», – йдеться у повідомленні.

Лейоміома – доброякісна пухлина, одна з найпоширеніших доброякісних пухлин органів репродуктивної системи жінки. Це новоутворення часто спричиняє аномальні маткові кровотечі, виражений тазовий біль, а інколи й передчасне переривання вагітності.

При виявленні на матці вузлів невеликих розмірів необхідне спостереження кожні шість місяців. Досягаючи розміру п’яти сантиметрів, вони потребують видалення.

«Нехтування своїм здоров’ям та невчасне звернення до медиків призводить до таких неприємних результатів. Шановні жінки, пам’ятайте про щорічні профілактичні огляди в лікаря акушер-гінеколога», – додають у лікарні.