ХК «ЕКО-ДІМ» розбудовує передмістя

Суспільствореклама, сьогодні, 09:00 750

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Комфортабельне помешкання у передмісті Львова. Холдингова компанія «Еко-Дім» розпочала будівництво двох житлових комплексів. У Лисиничах зведуть різнорівневий будинок з садочком, поруч багаторівневу автостоянку на 600 місць та торговий центр. І як заведено у «ЕКО-ДОМІ», об’єкт мають здати вчасно.

«З досвіду, 3,5 га, які ми будували на Мазепи, то 720 квартир ми будували 3,5 роки. На території Лисиницької сільської ради є 6 об’єктів. Житла там в нас близько 1 200 квартир. Це десь приблизно 4-4,5 роки будемо будувати точно», розповів Голова Правління ХК «ЕКО-ДІМ» Володимир Артемович.

У забудові в селі Горішнє на Старому Сихові реалізують новий підхід до ідеї житлового кварталу, віддаленого від центру міста. Це буде комплекс європейського зразка, створений для комфортного проживання, родзинка якого максимально продумані відпочинковий та ігровий простір. А транспорт витіснять за межі міжбудинкової території.

«Дуже важливою і зручною є опція, якою можуть користуватися наші інвестори. Це опція «розтермінування платежу». Розтермінування платежу може здійснюватися до здачі будівництва в експлуатацію», сказав директор Агенції нерухомості «ЕКО-ДІМ» Роман Бук.

За чотирнадцять років «ЕКО-ДІМ» вчасно і навіть достроково здав понад 4 200 квартир.

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