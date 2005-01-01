ХК «ЕКО-ДІМ» розбудовує передмістя

Комфортабельне помешкання у передмісті Львова. Холдингова компанія «Еко-Дім» розпочала будівництво двох житлових комплексів. У Лисиничах зведуть різнорівневий будинок з садочком, поруч – багаторівневу автостоянку на 600 місць та торговий центр. І як заведено у «ЕКО-ДОМІ», об’єкт мають здати вчасно.

«З досвіду, 3,5 га, які ми будували на Мазепи, то 720 квартир ми будували 3,5 роки. На території Лисиницької сільської ради є 6 об’єктів. Житла там в нас близько 1 200 квартир. Це десь приблизно 4-4,5 роки будемо будувати точно», – розповів Голова Правління ХК «ЕКО-ДІМ» Володимир Артемович.

У забудові в селі Горішнє на Старому Сихові реалізують новий підхід до ідеї житлового кварталу, віддаленого від центру міста. Це буде комплекс європейського зразка, створений для комфортного проживання, родзинка якого – максимально продумані відпочинковий та ігровий простір. А транспорт витіснять за межі міжбудинкової території.

«Дуже важливою і зручною є опція, якою можуть користуватися наші інвестори. Це опція «розтермінування платежу». Розтермінування платежу може здійснюватися до здачі будівництва в експлуатацію», – сказав директор Агенції нерухомості «ЕКО-ДІМ» Роман Бук.

За чотирнадцять років «ЕКО-ДІМ» вчасно – і навіть достроково – здав понад 4 200 квартир.