Комунальне підприємство Хмельницького сплатить майже 80 тис. грн штрафу за падіння дерева на Mercedes

Хмельницький апеляційний суд зобов’язав комунальне підприємство по зеленому будівництву і благоустрою Хмельницької міської ради відшкодувати місцевому жителю понад 74 тис. грн за падіння дерева на його автомобіль. Про це 19 квітня повідомили на сторінці суду.

Інцидент стався 6 квітня 2023 року поблизу гаражного масиву у Хмельницькому. Під час негоди на Mercedes-Benz Е280 впало дерево, яке пошкодило автомобіль. Власник транспортного засобу звернувся до суду з позовом про відшкодування завданих збитків.

Суд першої інстанції визначив, що відповідальним за ситуацію є комунальне підприємство по зеленому будівництву і благоустрою Хмельницької міської ради, тому зобов’язав його заплатити компенсацію потерпілому за моральну й матеріальну шкоду. Однак, підприємство оскаржило це рішення, оскільки «місцевий суд не взяв до уваги складні погодні умови й місце події». Зокрема, комунальники зауважили, що протягом 2023 року до них ніхто не звертався щодо аварійного стану дерев чи необхідності їх зрізання, а 6 квітня були несприятливі погодні умови: дощ, сніг і сильні пориви вітру.

«Підприємство зауважило, що відповідно до акту обстеження якісного стану дерева, що впало, воно не мало ознак аварійності, натомість були ознаки початку вегетаційного періоду», – йдеться у повідомленні.

Зрештою, Хмельницький апеляційний суд все ж зобов’язав стягнути на користь власника пошкодженого легковика 74 043 грн майнової та моральної шкоди, а також 5 667 грн – за проведення експертизи.