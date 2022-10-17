Галицький районний суд Львова зобов’язав Галицьку райадміністрацію Львівської міськради виплатити компенсацію львів’янці, на чиє авто впало дерево. Жінці мають відшкодувати 100 тис. грн на ремонт авто.

Як вказано у рішенні суду за 4 жовтня, у травні цього року на вул. Грабовського біля «Цитаделі» на автомобіль Volkswagen Jetta впало дерево. Власниця авто звернулась до суду, щоб стягнути компенсацію на ремонт авто, який, згідно з експертним висновком, вартує 100 тис. грн. Жінка також хотіла відсудити 30 тис. грн моральної компенсації.

Власниця автомобіль позивалась до Галицької районної адміністрації, яка відповідає за зелені насадження на цій території. Очільник адміністрації Андрій Зозуля просив відмовити у задоволенні позову. Він стверджує, що територія історико-культурного ландшафтного комплексу «Цитадель» була передана на обслуговування Галицькій РА уже після падіння дерева. Також представник відповідача зазначив, що за цією адресою розташовано 21 земельна ділянка, які закріплені за різними землекористувачами, і позивач не надав доказів того, на якій саме ділянці впало дерево.

Представник позивача наголосив, що із 13 травня Галицька РА є відповідальною за обслуговування історико-культурного ландшафтного комплексу «Цитадель», а дерево впало на авто 20 травня. До матеріалів справи також долучили відео, на якому видно момент падіння дерева та фото розташування авто та його пошкодження.

Дослідивши матеріали справи, суддя Наталія Зубачик частково задовольнила позов власниці пошкодженого авто та зобов’язала Галицьку РА виплатити 100 тис. грн компенсації на ремонт авто. На рішення суду ще може бути подана апеляція.