Працівники поліції зустріли жителя Білорусі на виході з виправної колонії

На Хмельниччині поліція виявила громадянина Білорусі, який раніше відбував покарання у виправній колонії, а після виходу на волю планував створити злочинну групу. Про це 5 квітня повідомили в поліції Хмельницької області.

За інформацією поліції, 33-річний білорус відбував покарання у Райковецькій виправній колонії за вчинення крадіжок в особливо великих розмірах. Оперативники отримали інформацію, що за час перебування у в’язниці він почав підтримувати тісні зв’язки із представниками злочинного світу і після звільнення мав намір створити групу для вчинення тяжких злочинів.

У день звільнення з колонії нелегала зустріли працівники міграційної поліції ГУНП у Хмельницькій області. Того ж дня Хмельницький міськрайонний суд прийняв рішення про поміщення порушника міграційного законодавства до Волинського пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства терміном на 6 місяців із подальшим видворенням за межі України.