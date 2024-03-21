У Рівному працівники міграційної служби виявили нелегала з Росії

Міграційна служба у Рівненській області виявила 40-річного громадянина Росії, який незаконно перебував в Україні й неодноразово порушував міграційне законодавство. Його видворили з країни на п’ять років.

Як повідомили 20 березня в поліції Рівненщини, правоохоронці встановили, що уродженець Чеченської Республіки РФ одружився з українкою та проживав у Рівному з 2021 року. Будь-яких документів, що підтвердили б законність перебування на території України, він не мав. У листопаді 2022 року працівники міграційної служби склали на нього протокол за порушення законодавства про правовий статус іноземців за ч.1 ст. 203 КУпАП і прийняли рішення про примусове повернення його в країну походження. Втім, в обумовлений місячний термін територію України той не залишив.

Наприкінці 2023 правоохоронці відшукали нелегала, повторно притягнули його до адмінвідповідальності та вирішили примусово депортувати.

«Після чергового ігнорування 40-річним громадянином Росії вимог українського міграційного законодавства, 20 березня поліцейські помістили його до пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства. Після оформлення відповідних документів іноземцю таки доведеться повернутись до країни походження. В’їзд в Україну на найближчі п’ять років йому може бути заборонений», – зазначили у поліції.