Інспектори ідентифікували всі три вантажівки підприємства, які регулярно порушували габаритно-ваговий контроль

Хмельницьку підприємицю оштрафували на 867 тис. грн за перевантажені фури. Водії закривали номерні знаки вантажівок перед заїздом на комплекси автоматичного зважування, аби транспортні засоби не можна було ідентифікувати. Виявити власницю фур таки вдалося, щоправда, «Укртрансбезпека» не називає ані її імені, ані назви компанії. Сумарно на підприємицю склали 41 постанову.

Як повідомила прес-служба «Укртрансбезпеки», водії фірми хмельницької підприємиці впродовж трьох місяців закривали перед номери автомобілів, щоб уникнути відповідальності за порушення габаритно-вагових норм.

«Проте така «хитрість» не завадила «Укртрансбезпеці» ідентифікувати ТЗ при кожному проїзді WIM-комплексу та належним чином зафіксувати порушення. Тепер власниця трьох вантажних автомобілів марки Scania R420 отримує 41 постанову, які передбачають штрафні санкції на 867 тис. грн», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що це не перший випадок, коли водії фур практикують таку схему. В серпні інспектори «Укртрансбезпеки» ідентифікували ще одного хмельницького перевізника, водії якого також закривали номерні знаки вантажівок. Йому виписали штрафів на 297 тис. грн.

Наразі за порушення вагового контролю перевізникам загрожують такі штрафи:

від 5 % до 10 % – 8,5 тис. грн;

від 10 % до 20 % – 17 тис. грн;

від 20% до 30 % – 34 тис. грн;

більше 30 % встановленої норми – 51 тис. грн.

Зазначимо, що майданчики зважування вантажних автомобілів в русі обладнані спеціальною системою WIM, яка дозволяє автоматично фіксувати перевантаження на кожну окрему вісь автомобіля і водночас на камери фіксувати номерний знак. Після того автоматично формується постанова і штраф відправляють на адресу фірми, на яку зареєстрована вантажівка.

Додамо, що станом на 21 вересня в Хмельницькій області працюють три комплекси для зважування вантажівок у русі.