Хмельницькій фірмі призначили 297 тис. грн штрафу за перевантажені фури. Водії цих вантажівок перед заїздом на комплекс автоматичного зважування закривали номери, аби машини було складно ідентифікувати. Втім, як повідомляє прес-служба «Укртрансбезпеки», це не допомогло, тож на перевізника склали 14 постанов.

Відомо, що вантажівки належать власнику місцевої будівельної компанії, однак про яку саме йдеться, наразі невідомо. Перевантаження фур склало від 15 до 29 %. Загалом працівники склали 14 постанов на загальну суму 297 тис. грн. Наразі не повідомляють, протягом якого саме часу фіксували цих порушників.

«Укртрансбезпека закликає перевізників не вдаватися до спроб порушення законодавства, а доброчесно вести свою господарську діяльність. Це дозволить зберегти дорожню інфраструктуру та уникнути непередбачених випадків», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що майданчики зважування вантажних автомобілів в русі обладнані спеціальною системою WIM, яка дозволяє автоматично фіксувати перевантаження на кожну окрему вісь автомобіля і водночас на камери фіксувати номерний знак. Після того автоматично формується постанова і штраф відправляють на адресу фірми, на яку зареєстрована вантажівка.

За інформацією «Укртрансбезпеки», станом на початок серпня в Хмельницькій області працюють три такі комплекси. Загалом в Україні працює 28, однак протягом серпня їхню кількість планують збільшити до 38.