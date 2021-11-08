На Тернопільщині таких майданчиків буде чотири

Біля села Лісники поблизу Бережан на дорозі «Тернопіль – Івано-Франківськ» встановили перші ваги, які вмонтовані в автомобільні смуги. Сьогодні, 8 листопада працівники завершили монтувати спеціальні конструкції. Аби запустити в роботу автоматичний майданчик зважування в русі, необхідно буде ще кілька тижнів.

Майданчик зважування вантажних автомобілів в русі обладнаний спеціальною системою WIM, яка дозволяє автоматично фіксувати перевантаження на кожну окрему вісь автомобіля і водночас на камери фіксувати номерний знак. Після того, формується постанова і штраф буде автоматично направлений на адресі фірми, на яку зареєстровано даний автомобіль.

«Це інтелектуальна система WIM, яка є першою ланкою автоматичного штрафування «перегрузів» завдяки новому закону та майданчику для зважування вантажівок. За перевищення ваги «листи щастя» прилітатимуть автоматично на юридичну особу», – йдеться в повідомленні Служби автомобільних доріг в Тернопільській області.

Майданчик поблизу Бережан перекриває дорогу по всій ширині, а фіксація руху здійснюється цілодобово. Навантаження на кожну вісь вимірюється як мінімум у трьох послідовних точках. Також буде зчитуватися автоматично габаритні розміри, загальна маса автомобіля, навантаження на кожну вісь та кожне колесо окремо, кількість осей, швидкість руху.

Наразі кілька днів ще тривають під'єднання майданчика до електропостачання та загальної системи фіксації таких перевантажень. А загалом у Тернопільській влаштовуємо 4 майданчики для зважування в русі.