Нова об'їзна з'єднає дві міжнародні траси

Держагентство автодоріг України оголосило два міжнародні тендери на будівництво нової об'їзної дороги. Йдеться про частину траси, що сполучатиме дві міжнародні дороги – М19, яка проходить через Тернопіль Кременець, та М30 (Тернопіль – Хмельницький).

Для будівництва нової об'їзної дороги Служба автодоріг Тернопільської області за три роки викупила 56 земельних ділянок, а з допомогою Тернопільської ОДА отримали у постійне користування ще 16 ділянок, розпорядниками яких є Байковецька ОТГ, Тернопільська ОДА та Держгеокадастр. Тернопільські дорожники зазначають, нова об'їзна необхідна Тернополю, оскільки існуюча практично перетворилася в частину міста.

«Стара об'їзна дорога, збудована за радянських часів, перебуває в жахливому стані. Вона нині збігається з вулицями, обросла густозаселеними мікрорайонами. Тернополяни терплять дискомфорт через інтенсивний потік транспорту, загазованість повітря, постійний шум та вібрації. Логістична сфера змушена витрачати більше часу на перевезення та пального через численні світлофори та наземні пішохідні переходи. А нова об'їзна дорога дасть можливість забезпечити швидкісний рух», – повідомляють в Службі автомобільних доріг в Тернопільській області.

Коли почнеться будівництво, наразі не уточнюють. У четвер, 28 жовтня, Державне агентство автомобільних доріг України оголосило державну закупівлю на будівництво дороги та розв’язки на умовах Європейського інвестиційного банку. Тендери є міжнародними.

«У 2018 році Європейський інвестиційний банк схвалив виділення кредитної лінії в 50 млн євро, щоб допомогти Укрзалізниці і Укравтодору ліквідувати вузькі місця в європейських транспортних мережах. Згідно з документом, мова йде про проекти малої транспортної інфраструктури обсягом 20 млн євро. Серед них Північно-східний обхід м. Тернопіль. Це буде траса І технічної категорії з 4 смугами руху та транспортна розв’язка у різних рівнях», – додають в Службі автомобільних доріг.

До будівництва нової об'їзної все готове, зазначають тернопільські дорожники. За три роки Служба автодоріг Тернопільщини отримала усі необхідні документи та погодження. Також вже розроблено проекти першої черги будівництва дороги, втім, наразі дати початку робіт не оголошують.