Автомобільний рух на мості поки що дозволили в реверсному режимі

У селі Струсів неподалік Теребовлі після року ремонту відкрили проїзд мостом через річку Серет. Наразі рух через міст організований у реверсному режимі, а дорожники дороблять тротуари для пішоходів.

Про відкриття проїзду мостом ZAXID.NET повідомив депутат Микулинецької територіальної громади Ігор Дзвінка. «Ми довго чекали на оновлення цього моста, адже він був в аварійному стані. Ремонт розпочався в листопаді минулого року. Зараз вже їдуть автомобілі. Встановлено світлофори по обидва боки мосту і здійснюється проїзд через шляхопровід в реверсивному режимі, циклічністю орієнтовно 5 хвилин. Через міст також проїжджають і великі вантажівки та автобуси», – розповів Ігор Дзвінка.

У Службі автомобільних доріг в Тернопільській області ZAXID.NET додали, що міст у селі Струсів переробили з балкового типу на арковий і збільшили його габарити. Ширина мосту тепер 9 метрів, а проїжджа частина – 6. Вартість ремонту моста становила 63,6 млн грн.

Міст через Серет у селі Струсів є частиною автошляху Н-18 Івано-Франківськ – Бучач – Тернопіль. Це основний туристичний шлях у напрямку Карпат. До того часу, як міст був закритий, автомобілістам доводилося долати додаткових 25 кілометрів в об'їзд через Теребовлю.