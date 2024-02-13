Спортсмени Росії та Білорусі не братимуть участі в чемпіонаті IIHF сезону 2024\2025

Міжнародна федерація хокею (IIHF) не допустила хокейну команду Білорусі до відбору на Олімпіаду-2026. Таким чином, спортсмени Росії та Білорусі не братимуть участі в чемпіонаті IIHF сезону 2024\2025. Це рішення також стосується збірної Білорусі щодо фінального олімпійського кваліфікаційного раунду, який відбудеться в серпні 2024 року. Про це повідомили на сайті IIHF.

«Рада розглянула поточні ризики для безпеки, пов’язані з відновленням участі національних і клубних збірних Росії та Білорусі в змаганнях. На основі ретельного аналізу Рада дійшла висновку, що повернення команд Росії та Білорусі до змагань поки небезпечно», – йдеться у повідомленні.

Як повідомляє «Суспільне Спорт», попередньо Білорусь мала потрапити до групи D – до Словаччини, а також найменш рейтингового переможця прекваліфікації – України. Тож Українські спортсмени мають отримати іншого суперника у групі олімпійського відбору.

Хокеїстів Росії та Білорусі вже втретє відсторонили від виступів на міжнародних турнірах з хокею. Після початку повномасштабного вторгнення IIHF відсторонила ці команди спершу на сезон 2022/23, а потім – 2023/24.