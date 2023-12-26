Міжнародна федерація кінного спорту не допустила до Олімпіади спортсменів Росії та Білорусі
Російські та білоруські вершники не зможуть змагатися навіть під нейтральним прапором
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Міжнародна федерація кінного спорту не допустила до Олімпійських ігор-2024 спортсменів Росії та Білорусі навіть під нейтральним прапором. Про це повідомляє Reuters.
Міжнародна федерація кінного спорту (FEI) ще у березні 2022 року заборонила вершникам з Росії та Білорусі брати участь у міжнародних заходах. Втім, 8 грудня Міжнародний олімпійський комітет дозволив російським та білоруським спортсменам змагатись на Олімпійських іграх-2024 під нейтральним прапором.
Втім, у Міжнародній федерації кінного спорту заявили, що вершики цих країн не виступатимуть на Олімпійських іграх у Парижі. Пояснюючи це тим, що термін відбору вершників закінчується 31 грудня.
«Згідно з Олімпійською кваліфікаційною системою для кінного спорту індивідуальна кваліфікація забезпечується олімпійським рейтингом FEI... з 1 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року», – повідомили у федерації.
Нагадаємо, Олімпійські ігри-2024 відбуватимуться з 26 липня до 11 серпня 2024 року. До слова, 9 грудня в МЗС України заявили, що вважають, що члени виконкому МОК «несуть відповідальність за заохочення Росії та Білорусі до продовження збройної агресії проти України».