Однак переважна більшість кухарів стверджують, що охолодження повністю дозрілих плодів ніяк не впливає на смакові якості, а також продовжує термін зберігання

Скільки людей – стільки думок, особливо коли йдеться про зберігання овочів. Одні вважають, що помідори не можна класти в холодильник, інші ж, навпаки, впевнені, що це подовжує їхню свіжість. Useti розповідає, як все ж таки краще зберігати помідори.

Одні стверджують, що охолодження знищує зв’язки між клітинами, а холод руйнує ферменти. У холодильнику плоди нібито вони стають м’якшими. Інші, навпаки кажуть, що в темному холодному місці помідори найдовше зберігаються свій смак, форму і текстуру.

Однак переважна більшість кухарів стверджують, що охолодження повністю дозрілих плодів ніяк не впливає на смакові якості, а також продовжує термін зберігання.Тому в холодильнику варто зберігати тільки повністю дозрілі плоди, а незрілі слід тримати в темному приміщенні до повного дозрівання.

Найкращий результат кухарі отримують, якщо нарізати плоди та помістити їх в герметичний посуд.