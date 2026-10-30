Третій випуск продемонстрував, що конкуренція між дівчатами зростає

Уже відбувся третій випуск романтичного реаліті «Холостяк-2026», у якому учасниці продовжують боротися за увагу головного героя В’ячеслава Кравцова. Цього разу дівчата заселилися до спільного будинку, де їм довелося пристосовуватися до життя разом. Однак спокійна атмосфера тривала недовго: між учасницями виникли перші непорозуміння, які згодом переросли у відкриті суперечки та емоційні конфлікти. Як минув перший тиждень для учасниць, читайте у матеріалі ZAXID.NET.

Першою на індивідуальне побачення після церемонії троянд вирушила Валерія Полянська. Вона отримала можливість провести час із В’ячеславом, поспілкуватися з ним наодинці та дізнатися більше про його характер і погляди на стосунки.

Тим часом у будинку залишалася ще одна інтрига, пов’язана з трояндою «спокуси». Нагадаємо, її власницею наразі є Єлизавета Проценко. Ця троянда дає дівчині гарантію, що вона залишається в шоу, але натомість протягом двох тижнів інші учасниці можуть загадати їй будь-які бажання, які вона повинна виконувати.

Сварка через Анну Мишак: чому посперечалися учасниці

Наприкінці вечірки між дівчатами спалахнув черговий конфлікт, у центрі якого опинилася Анна Мишак. Христина Горняк залишилася незадоволеною тим, що В’ячеслав вирішив продовжити знайомство з Анною. Тому Христина вирішила особисто з’ясувати в дівчини, чи не приховала вона чогось від головного героя та чи не сказала йому неправди під час спілкування.

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Однак розмова швидко вийшла за межі спокійного з’ясування обставин. Дарина Заінчувська стала на захист Анни, через що між нею та Христиною виникла емоційна суперечка. Дівчата перейшли на підвищені тони, почали звинувачувати одна одну, а звичайне обговорення ситуації перетворилося на гучний конфлікт, який не залишився непоміченим іншими учасницями.

Водночас поведінка Анни викликала запитання й у самого В’ячеслава. Холостяк не поспішав вручати їй останню троянду, адже його насторожили не лише обставини суперечки, а й роль дівчини в конфлікті та її взаємодія з іншими учасницями. Тож подальше знайомство з нею також залишалося під питанням.

Третій випуск продемонстрував, що конкуренція між дівчатами стає дедалі відчутнішою. Тепер учасницям доводиться не лише справляти враження на В’ячеслава під час побачень, а й знаходити спільну мову в будинку, де кожне непорозуміння може перерости у серйозну сварку.

Хто покинув «Холостяк-15» у третьому випуску

За результатами третього випуску романтичне реаліті залишили одразу дві учасниці – Марія Захватова та Анна Мишак. В’ячеслав Кравцов вирішив не вручати їм троянди, тож обидві дівчини втратили можливість продовжити боротьбу за його серце.

Щодо Марії Захватової, то холостяк зрозумів, що між ними не виникло достатньої емоційної близькості, яка могла б стати основою для подальших стосунків. Анна Мишак також не отримала троянди. На рішення В’ячеслава, зокрема, вплинули його сумніви щодо їхнього спілкування та ситуація, яка розгорнулася навколо неї під час конфлікту з Христиною Горняк і Дариною Заінчувською.