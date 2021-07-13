Honda та Komatsu представили найекологічніший мінікопач у світі

Honda встановила електричні двигуни та акумулятори у звичайний екскаватор Komatsu. Окрім ковша, тракторець має також плуг.

Японські компанії Honda та Komatsu представили найекологічніший мінікопач у світі, повідомляє electec. На основі моделі Komatsu PC 01, яка зазвичай приводиться у рух двигуном внутрішнього згоряння, Honda переобладнала силові агрегати та створила модель PC 01 Е. Цей міні-екскаватор дещо схожий на мотоцикл – водій (чи оператор) сидить на ньому верхи, а кабіни немає зовсім. Насправді так і є: Honda використала комплектуючі від власних електричних мотоцикла та моторолера. Це електродвигуни, які приводять у рух як колеса, так і ківш, а також контролер та акумулятори.

PC 01E також обладнаний симпатичним маленьким плугом, призначеним для легкої сортувальної роботи та для забезпечення опори під час роботи.

Як працює його донор з двигуном внутрішнього згоряння, можна побачити на відео: