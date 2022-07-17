Влада Хорватії переконана, що Александар Вучич хотів влаштувати провокацію напередодні річниці військової операції «Буря»

Президент Сербії Александар Вучич планував приватно відвідати хорватські міста Ясеновац і Пакрац, але влада Хорватії не дозволила йому в'їхати в країну. Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на хорватське видання Jutarnji List

За даними джерел видання, Вучич зв’язався з головою сербської партії Хорватії SDSS Мілорадом Пуповацем, і сказав йому, що планує приватний візит до Ясеноваца, де під час Другої світової війни був нацистський концентраційний табір.

Вучич також зазначив, що очільник SDSS може повідомити про його візит уряду Хорватії, якщо вважатиме за потрібне. Своєю чергою Пуповац нібито повідомив прем’єру Хорватії Андрею Пленковичу про наміри сербського президента, однак офіційний Загреб не погодив візит Вучича.

Джерело, яке надало інформацію Jutarnji List переконане, що метою Вучича було спровокувати хорватську сторону напередодні річниці військової операції «Буря», аби президент Сербії «міг зіграти роль жертви» для своїх виборців.

«Він не дотримувався жодного протоколу, хотів зробити все без процедур і правил дипломатичних відносин. Він хотів зі своїми телевізійниками перетнути хорватський кордон і робити тут, що йому заманеться. Але прем’єр-міністр Пленкович і уряд чітко сказали «ні». Ми незалежна держава, член ЄС і НАТО, і він не може тут робити, що хоче. Політика «Сербського світу» в Хорватії не спрацює», – цитує видання анонімне джерело із уряду Хорватії.

В уряді Хорватії також зазначили, що «тут немає жодного доброго наміру, доброго вчинку, який сприяв би нормалізації відносин».

Як передає сербське видання Novosti, в Сербії різко відреагували на відмову їхньому президенту у візиті в Хорватію. Зокрема, прем’єр-міністерка Сербії Ана Брнабіч назвала подію «найбільшим скандалом у сучасній історії» та порівняла її із забороною президенту Ізраїлю відвідувати Аушвіц. Сам Вучич, за даними сербських ЗМІ, оголосить про заходи Сербії у відповідь у понеділок о 18:00 за місцевим часом.

Нагадаємо, раніше Чорногорія, Північна Македонія та Болгарія не затвердили проліт через свій повітряний простір літака, який мав доставити міністра закордонних справ Росії Сєргєя Лаврова у столицю Сербії Белград. Глава МЗС Росії мав упродовж 6 та 7 червня зустрітися з президентом Сербії, міністром закордонних справ, головою Національних зборів і патріархом Сербської православної церкви. Однак візит скасували через відмову сусідніх Чорногорії, Північної Македонії та Болгарії пропустити його літак через свій повітряний простір.

Довідково:

Операція «Буря» – великомасштабна військова операція, яка проходила з 4 по 7 серпня 1995 р.). Під час неї хорватська армія і поліція відвоювали відірвані від центрального уряду збунтованими сербами хорватські території, що утворювали невизнану державу Республіка Сербська Країна. За допомогою операції всього за 84 години було відновлено хорватський конституційно-правовий порядок на всіх захоплених сербськими сепаратистами територіях, окрім східної Славонії.