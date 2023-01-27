Хорватія виділила один мільйон євро фінансової допомоги Україні, на які через ЮНІСЕФ буде придбано близько 50 потужних генераторів для забезпечення безперебійної роботи українських лікарень та шкіл, повідомив «Укрінформ» з посиланням на Міністерство закордонних і європейських справ Хорватії.

Відповідне рішення уряд ухвалив ще у четвер, 26 січня. З повідомлення випливає, що потужність кожного генератора становитиме 100 кВт.

Реалізація гуманітарного проекту здійснюватиметься через Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ). МЗС Хорватії найближчими днями планує укласти відповідний договір з ЮНІСЕФ та переказати згадану фінансову допомогу. Як зазначили у міністерстві, закупівля ЮНІСЕФ електрогенераторів та доставка їх в Україну планується за можливості в найкоротші терміни.

Раніше посольство України в Хорватії за результатами домовленостей із місцевими партнерами вже передало в Україну 56 генераторів і 59 трансформаторів. Наразі до відправлення готуються ще 170 трансформаторів.