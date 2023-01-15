Алішер Усманов

Яхта Irina VU компанії родини російського олігарха Алішера Усманова та його дружини Ірини, на яку були накладені санкції ЄС, США та Великої Британії, без перешкод залишила причал на хорватському острові Муртер. Це сталося ще три місяці тому, але влада Хорватії дізналася про крадіжку тільки цього тижня, повідомило місцеве видання Juranji list, пише Liga.net.

Яхта Irina VU була затримана хорватською владою через санкції проти Усманова, але на початку жовтня їй вдалося безперешкодно вийти з територіальних вод Хорватії. 35-ти метрова яхта Irina VU, вартістю близько 5 млн євро, зареєстрована в 2012 році в Спліті.

За даними видання, у хорватської поліції не було інформації, що яхті заборонено перетинати кордон, тому прикордонна служба її пропустила. З Хорватії судно взяло курс на Туреччину. Останнє відоме місце його перебування – турецький порт Дідім в Егейському морі.

(фото Juranji list)

Державний секретар Міністерства моря, транспорту та інфраструктури Республіки Хорватія Ален Госпочич пояснив, що яхта перебувала в порту під забороною, але не мала охорони.

«У порту Бетина все відкрито для всіх. Ми з вами можемо прийти туди, прогулятися по набережній і застрибнути на будь-яку яхту, яка там пришвартована. Міністерство повідомило порту, що яхта заблокована, начальник порту віддав вказівку не пускати нікого до яхти, але міністерство не наймає службу безпеки для цілодобової охорони чужого майна», – сказав Госпочич.

Він додав, що у порту стоять сотні суден, і начальник порту не може перевірити, яке судно стоїть на причалі, а яке ні. Наразі хорватські служби безпеки разом з міжнародними структурами вже почали розслідування скандального випадку.

Окрім яхти Irina VU, у Хорватії знайшли й інше майно членів родини Усманових – літній будинок із земельною ділянкою на Пелешаці, які належать сестрі Алішера Усманова, і нерухомість його дружини Ірини в Оребічі.